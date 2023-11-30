Опасный полигон для стрельб закрыли в Самарской области

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Судебные приставы приостановили деятельность опасного стрелкового полигона в Красноярском районе.

В Красноярском районе Самарской области недалеко от жилых домов функционировал полигон, на котором проводились учебные групповые и индивидуальные стрельбы. Местные жители жаловались на то, что галереи стрельбища направлены на поселок и временами пули попадали в здания, заборы и автомобили жилого массива.

Суд постановил приостановить деятельность стрелкового центра и запретить проведение на его территории стрельб. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.

Сотрудниками Службы был совершен немедленный выезд на место нахождения полигона. Контрольно-пропускной пункт и административные постройки, находящиеся на его территории были опечатаны. Представляющий опасность для местных жителей полигон закрыт.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.