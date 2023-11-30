Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске прошёл городской профилактический молодёжный форум «Мы против!»
В Новокуйбышевске прошёл городской профилактический молодёжный форум «Мы против!»
Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября
Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября
Представители молодежного совета самарского Росреестра посетили фотовыставку «Самарский взгляд – Россия»
Представители молодежного совета самарского Росреестра посетили фотовыставку «Самарский взгляд – Россия»
Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста
Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста
Трое пострадали в ДТП в Самаре
Трое пострадали в ДТП в Самаре
Опасный полигон для стрельб закрыли в Самарской области
Опасный полигон для стрельб закрыли в Самарской области
Работодатели в Самаре хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц, а не за 2 недели
Работодатели в Самаре хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц, а не за 2 недели
В Тольятти обокрали магазин детских товаров
В Тольятти обокрали магазин детских товаров
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.88
0.27
EUR 97.65
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Опасный полигон для стрельб закрыли в Самарской области

30 ноября 2023 10:42
57
Опасный полигон для стрельб закрыли в Самарской области

Судебные приставы приостановили деятельность опасного стрелкового полигона в Красноярском районе.

В Красноярском районе Самарской области недалеко от жилых домов функционировал полигон, на котором проводились учебные групповые и индивидуальные стрельбы. Местные жители жаловались на то, что галереи стрельбища направлены на поселок и временами пули попадали в здания, заборы и автомобили жилого массива.

Суд постановил приостановить деятельность стрелкового центра и запретить проведение на его территории стрельб. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.

Сотрудниками Службы был совершен немедленный выезд на место нахождения полигона. Контрольно-пропускной пункт и административные постройки, находящиеся на его территории были опечатаны. Представляющий опасность для местных жителей полигон закрыт.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После временного ограничения в праве выезда за пределы России женщина приступила в демонтажу забора. и освобождению незаконно занятого земельного участка
29 ноября 2023, 15:57
Владелицу двухэтажного коттеджа в Тольятти обязали вернуть в общее пользование захваченную землю
После временного ограничения в праве выезда за пределы России женщина приступила в демонтажу забора. и освобождению незаконно занятого земельного... Общество
344
Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу
27 ноября 2023, 10:46
Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу
Судебными приставами Самарской области с начала года вынесено свыше 216 тысяч постановлений об ограничении  в данном праве. Общество
382
Самарские приставы взыскали моральный вред в пользу покусанного собакой ребенка
24 ноября 2023, 11:31
Самарские приставы взыскали моральный вред в пользу покусанного собакой ребенка
Суд принял решение о взыскании с женщины в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Происшествия
487
В центре внимания
Заседание комиссии Госсовета по культуре стало одним из центральных событий на выставке «Россия».
29 ноября 2023  22:52
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» на площадке выставки «Россия»
956
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
331
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023  11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
1070
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
29 ноября 2023  11:27
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
356
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
558
Весь список