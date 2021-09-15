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Около Сызрани сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийские снаряды

15 сентября 2021 09:59
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Около Сызрани сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийские снаряды

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении на территории Сызранского района, в поле поселка Новая Крымза, предметов похожих на артиллерийские снаряды. Они были найдены в ходе проведения сельскохозяйственных работ. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (г. Тольятти).

По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это три минометные мины образца 1950-ых годов.

Учитывая то, что боеприпасы представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения накладным зарядом.  

 

Теги: Росгвардия снаряд

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