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Охранную зону в Тольятти освободили от незаконного магазина

11 октября 2024 10:56
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Охранную зону в Тольятти освободили от незаконного магазина

Незаконно возведенный магазин в охранной зоне магистральной теплотрассы демонтирован после применения судебным приставом Автозаводского района №1
 г. Тольятти мер принудительного исполнения.

Компания, оказывающая услуги по передачи тепловой энергии, обратилась в суд с исковым заявлением о сносе магазина, возведенного в охранной зоне магистральной теплотрассы. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил исковое требование организации – признал строение, возведенное с нарушением правил охранных зон тепловых сетей, незаконным и обязал предпринимательницу освободить землю.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных последствиях неисполнения решения суда в виде мер принудительного исполнения.

В связи с тем, что должница в установленные законом сроки к исполнению решения суда так и не приступила, судебный пристав вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, предпринимательницу ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации и обязали оплатить в пользу взыскателя неустойку, которая образовалась за несвоевременное исполнение решения суда.

Планомерным применением принудительных мер судебные приставы добились исполнения решения суда — обязали должницу снести магазин, который был возведен в охранной зоне магистральной теплотрассы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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