Общая площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась до 276 гектаров

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Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки сократилась до минимальных значений – 276 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. В списке регионов, где еще наблюдаются возгорания в лесах, Алтайский, Камчатский и Забайкальский края, Иркутская и Томская области, Коми и Бурятия.

В тушении природных пожаров по всей стране задействованы более 800 человек. Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Федерации.

Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области и Красноярского края. Особый противопожарный режим введен в 41 регионе, передает Радио Маяк.