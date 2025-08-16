Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю

129

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины 1986 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В мае текущего года в полицию поступила информация о том, что в подвальном помещении одного из многоквартирных домов находится огород, где незаконно культивируются наркосодержащие растения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее не судимый местный житель, имеющий доступ в подвал, который осенью прошлого года купил в Интернете семена конопли и на протяжении более полугода создавал необходимые условия для выращивания наркосодержащих растений. После сбора урожая, он высушил и убрал растения на хранение.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 9 растений, вещество зеленого цвета, упакованное в четыре полиэтиленовых пакета, светильную лампу и удобрения. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной массой 8,15 граммов и частями наркосодержащего растения конопля массой порядка 240 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что выращивал и хранил наркотические средства для личного потребления.

В настоящее время злоумышленнику вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Кроме того, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), злоумышленнику судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.