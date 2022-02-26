Новокуйбышевец арендовал машину по чужим правам

166

В конце прошлого года, работая на месте дорожно-транспортного происшествия на одной из улиц Новокуйбышевска сотрудники Госавтоинспекции изъяли водительское удостоверение у водителя арендованного транспортного средства. Подлинность документа вызвала сомнения у полицейских.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а документ направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ подлинный, но принадлежит другому человеку.

В ходе опроса задержанный пояснил, что прав управления автомобилем не имеет и решил воспользоваться водительским удостоверением своего родственника, не меняя даже фотографию в документе. Подозреваемый взял чужое водительское удостоверение без ведома хозяина и заключил по нему договор на пользование автомобилем, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью.

Молодой человек 2000 года рождения, по данным полицейских, ранее к уголовной ответственности не привлекался, приехал в город из соседней Республики и трудится разнорабочим.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.