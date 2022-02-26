Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы имена лучших судебных приставов региона, обеспечивающих защиту прав детей
Названы имена лучших судебных приставов региона, обеспечивающих защиту прав детей
Банковские карты ВТБ, Открытия и ещё 3 банков перестанут работать с Apple Pay и Google Pay
Банковские карты ВТБ, Открытия и ещё 3 банков перестанут работать с Apple Pay и Google Pay
В российских магазинах убрали ценники на технику Apple
В российских магазинах убрали ценники на технику Apple
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК
Зеленский заявил о необходимости принять решение о членстве страны в ЕС
Зеленский заявил о необходимости принять решение о членстве страны в ЕС
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину
Отели Египта не выселят туристов, не сумевших вернуться на родину
Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру
Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру
Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией
Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Новокуйбышевец арендовал машину по чужим правам

26 февраля 2022 10:47
166
Новокуйбышевец арендовал машину по чужим правам

В конце прошлого года, работая на месте дорожно-транспортного происшествия на одной из улиц Новокуйбышевска сотрудники Госавтоинспекции изъяли водительское удостоверение у водителя арендованного транспортного средства. Подлинность документа вызвала сомнения у полицейских.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а документ направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ подлинный, но принадлежит другому человеку.

В ходе опроса задержанный пояснил, что прав управления автомобилем не имеет и решил воспользоваться водительским удостоверением своего родственника, не меняя даже фотографию в документе. Подозреваемый взял чужое водительское удостоверение без ведома хозяина и заключил по нему договор на пользование автомобилем, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью.

Молодой человек 2000 года рождения, по данным полицейских, ранее к уголовной ответственности не привлекался, приехал в город из соседней Республики и трудится разнорабочим.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре задержали мебельного мошенника
26 февраля 2022, 09:47
В Самаре задержали мебельного мошенника
Жертвами мошенничества стали 16 жителей Самарской и Оренбургской областей. Криминал
335
Тольяттинец напал в подъезде на пенсионерку и отобрал сумку
25 февраля 2022, 13:24
Тольяттинец напал в подъезде на пенсионерку и отобрал сумку
Причиненный ущерб потерпевшая оценила на сумму свыше 40 000 рублей. Криминал
413
Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей
25 февраля 2022, 09:26
Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
422
В центре внимания
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
489
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
550
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
467
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
1429
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
1080
Весь список