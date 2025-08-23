Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки

Сообщение о ЧП в Муранском бору Шигонского района поступило в облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" 22 августа, в 22:56.
Горели два жилых дома и хозяйственные постройки на площади 210 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение огня подано 6 стволов «Б». Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 23:58 пожар был локализован, а в 0:28 объявлена ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара - 4:00
В ликвидации возгорания участвовало 13 специалистов. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Фото: облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"