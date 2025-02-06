Ночью в Похвистневском районе ликвидировали пожар на площади 45 кв.м

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6 февраля в 0:25 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Нижнеаверкино горит сарай. Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35.

По прибытии к месту вызова огнеборцы установили, что горит сарай на площади 45 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на рядом стоящие постройки.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б». В 0:42 - объявлена локализация пожара, в 0:49 - ликвидация открытого горения, в 2:44 - ликвидация последствий пожара. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"