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Ночной крупный пожар произошел в Безенчукском районе

10 декабря 2024 12:34
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Ночной крупный пожар произошел в Безенчукском районе

9 декабря в 21:24 в пожарно – спасательную часть № 115 пожарно- спасательного отряда № 44 филиала регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о возгорании дома в коттеджном поселке Васильевский сельского поселения Екатериновка.
К месту вызова были направлены 2 пожарных расчета территориальных огнеборцев и добровольная пожарная команда сельского поселения Екатериновка.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом и надворные постройки общей площадью 200 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». В 01:06 пожар был локализован, а в 04:00 была объявлена полная ликвидация пожара.
К сожалению, на месте пожара погиб один человек и один пострадал.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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