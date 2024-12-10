Ночной крупный пожар произошел в Безенчукском районе

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9 декабря в 21:24 в пожарно – спасательную часть № 115 пожарно- спасательного отряда № 44 филиала регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о возгорании дома в коттеджном поселке Васильевский сельского поселения Екатериновка.

К месту вызова были направлены 2 пожарных расчета территориальных огнеборцев и добровольная пожарная команда сельского поселения Екатериновка.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом и надворные постройки общей площадью 200 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». В 01:06 пожар был локализован, а в 04:00 была объявлена полная ликвидация пожара.

К сожалению, на месте пожара погиб один человек и один пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"