Незаконный пристрой к гаражу демонтировали в Самаре

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Благодаря судебным приставам Кировского района г. Самары спорная конструкция, пристроенная к гаражу, была демонтирована.

Судебные приставы поставили точку в затяжном соседском споре. Мужчина самовольно занял часть земельного участка, принадлежащего его соседке, и возвел там пристрой. Женщина обратилась в суд, который, рассмотрев материалы дела, признал бетонную конструкцию самовольным строением и обязал мужчину демонтировать сооружение.

Хозяин спорного пристроя не спешил ломать то, что еще вчера возвел своими руками. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили исполнительное производство.

Сотрудники органа принудительного исполнения проинформировали должника, что решение суда, вступившее в законную силу, должно быть исполнено. Также его предупредили об административной ответственности, которая неминуемо наступает в случае неисполнения судебного решения и требований судебного пристава. В связи с нежеланием должника демонтировать пристрой в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате мужчина разобрал пристрой и оплатил сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.