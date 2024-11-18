Я нашел ошибку
Главные новости:
билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите
Билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите
В выходные на дорогах Самарской области задержаны 53 пьяных водителя
В выходные на дорогах Самарской области задержаны 53 пьяных водителя
В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост
В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
В России может появиться лаборатория госпраздников
В России может появиться лаборатория госпраздников
Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару.
Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару
Продукты в России подорожали на 50-100% за год
Продукты в России подорожали на 50-100% за год
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Незаконный пристрой к гаражу демонтировали в Самаре

18 ноября 2024 10:40
230
Незаконный пристрой к гаражу демонтировали в Самаре

Благодаря судебным приставам Кировского района г. Самары спорная конструкция, пристроенная к гаражу, была демонтирована.

Судебные приставы поставили точку в затяжном соседском споре. Мужчина самовольно занял часть земельного участка, принадлежащего его соседке, и возвел там пристрой. Женщина обратилась в суд, который, рассмотрев материалы дела, признал бетонную конструкцию самовольным строением и обязал мужчину демонтировать сооружение.

Хозяин спорного пристроя не спешил ломать то, что еще вчера возвел своими руками. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили исполнительное производство. 

Сотрудники органа принудительного исполнения проинформировали должника, что решение суда, вступившее в законную силу, должно быть исполнено. Также его предупредили об административной ответственности, которая неминуемо наступает в случае неисполнения судебного решения и требований судебного пристава. В связи с нежеланием должника  демонтировать пристрой в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате мужчина разобрал пристрой и оплатил сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком
15 ноября 2024, 13:27
Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком
Мальчик проживает с матерью, которая лишила сына возможности общаться с родной бабушкой. Происшествия
553
Судебные приставы в Нефтегорске взыскали материальный ущерб за поврежденный в ДТП автомобиль
14 ноября 2024, 12:20
Судебные приставы в Нефтегорске взыскали материальный ущерб за поврежденный в ДТП автомобиль
Водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию. Происшествия
505
В Сызрани убедили женщину освободить квартиру от уличного мусора и тараканов
13 ноября 2024, 11:28
В Сызрани убедили женщину освободить квартиру от уличного мусора и тараканов
Жильцы пожаловались в администрацию города, которая была вынуждена обратиться в суд. Происшествия
409
В центре внимания
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
599
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
789
Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований.
16 ноября 2024  15:51
По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства
2263
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
652
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
627
Весь список