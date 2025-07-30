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Несуществующий ребенок: самарчанка решила поправить свое финансовое положение с помощью соцвыплаты

30 июля 2025 11:10
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Несуществующий ребенок: самарчанка решила поправить свое финансовое положение с помощью соцвыплаты

Сообщив своей знакомой, что недавно родила дома ребенка, она попросила ее выступить в ЗАГСе в качестве свидетеля. Ничего не подозревая, женщина согласилась и злоумышленница получила свидетельство о рождении несуществующего ребенка.
После получения необходимых документов женщина подала заявление на получение материнского капитала. Сертификат ей выдали, но воспользоваться им она не смогла. Схема была раскрыта и преступные действия пресечены.
Рассмотрев материалы дела, суд признал жительницу г. Самары виновной в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и назначил наказание в виде уголовного штрафа.
В отделении судебных приставов Кировского района в отношении матери несуществующего ребенка было вынесено постановление об ограничении должницы в праве выезда из страны, направлены запросы в регистрирующие органы и наложены аресты на ее денежные средства, находящиеся в банках.
В результате принятых мер уголовный штраф за мошенничество взыскан в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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