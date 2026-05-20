Самарцы пожаловались на высохшие кустарники вдоль Московского шоссе

Жители Самары под одним из постов мэра города в соцсетях рассказали о том, что высаженные вдоль Московского шоссе кустарники засохли. Они должны были служить пешеходам барьером от пыли и выхлопных газов.

В минтрансе региона 19 мая 2026 года заявили, что сезон полива открыт с 6 мая, и газоны вдоль дорог поливают специальные машины, а молодые деревья и кустарники - люди вручную. Полив проводят по мере подсыхания почвы, обычно 1-3 раза в неделю, но в жару - ежедневно и в усиленном режиме. В качестве доказательства чиновники приложили фото полива с улицы Ново-Садовой.

- Как показывает моя фотофиксация, уход за растениями проводятся неэффективно, раз они погибли. И зачем вы фото с Ново-Садовой прислали, когда речь о Московском шоссе? - задал вопрос горожанин.

В минтрансе никак не отреагировали на это замечание.

Ранее горожане уже обращали внимание властей на засохшие деревья, растущие вдоль Московского шоссе, пишет СитиТраффик.