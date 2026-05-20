Новые программы и возможности - СамГМУ готовится к старту приемной кампании-2026

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) объявил количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки специалистов среднего звена. Всего в этом году в СамГМУ планируется зачислить 2010 абитуриентов: 1640 мест предусмотрено на программах специалитета, 60 — бакалавриата, 150 мест — на программах магистратуры, 190 — мест в СПО.

«Мы ежегодно расширяем линейку направлений подготовки, отвечая на вызовы современного здравоохранения. В этом году впервые открыт набор на новую специальность «медицинская биофизика» и планируется набор в новую программу магистратуры «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях», дополнены треки индивидуализации, а программы специалитета усилены модулями по ИТ-медицине и управлению качеством. Наша цель — чтобы каждый талантливый абитуриент нашел в СамГМУ ту траекторию, которая сделает его востребованным специалистом будущего», — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

В этом году в специалитете СамГМУ открыты следующие направления:

— «Лечебное дело» — 390 бюджетных мест, 100 — внебюджетных и 480 мест для иностранных граждан;

— «Педиатрия» — 140 бюджетных мест, 30 — внебюджетных и 10 мест для иностранных граждан;

— «Стоматология» — 43 бюджетных места, 140 — внебюджетных и 12 мест для иностранных граждан;

— «Медико-профилактическое дело» — 50 бюджетных мест, 40 — внебюджетных и 10 мест для иностранных граждан;

— «Фармация» — 45 бюджетных мест, 40 — внебюджетных и 15 мест для иностранных граждан;

— «Клиническая психология» — 15 бюджетных мест, 30 — внебюджетных и 10 мест для иностранных граждан;

— «Медицинская кибернетика» — 10 бюджетных мест, 15 — внебюджетных;

— «Медицинская биофизика» (новая специальность) — 15 внебюджетных мест.

Таким образом, по специалитету общее количество бюджетных мест составило 693, внебюджетных — 410. Количество мест для иностранных граждан — 537.

Для всех специальностей специалитета обучение предусматривает ядерную программу, профессиональный блок и модули индивидуализации. Студенты первых трех курсов проходят активное погружение в профессиональную деятельность в рамках единой ядерной программы. А с четвертого курса начнется разделение на треки, исходя из выбранной абитуриентом специальности. Особенностью этого года стало расширение треков в области медицинской кибернетики и биофизики, что позволяет студентам еще глубже погрузиться в цифровые технологии в медицине.

В университете продолжит работать программа поддержки высокобалльников. Абитуриентам, набравшим более 270 баллов за экзамены, будет предоставлена дополнительная стипендия 20 тысяч рублей в месяц, а также гарантированное место в общежитии. Особые условия предусмотрены для абитуриентов-стобалльников: за каждый предмет, сданный на максимальное количество баллов, СамГМУ дополнительно выплатит 50 тысяч рублей. Эти выплаты студенты получат в конце 2026 года. Таким образом, общая сумма поддержки СамГМУ для лучших студентов-первокурсников достигнет 350 тысяч рублей.

Ответственный секретарь Приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев призывает будущих абитуриентов обратить внимание на возможность обучения по целевым договорам.

«Мы рекомендуем рассматривать целевые направления как равнозначную с точки зрения дальнейшей карьеры, но более щадящую по вступительным испытаниям альтернативу общему бюджету, — отмечает Станислав Буракшаев. — Это возможность еще до старта занятий получить гарантированное рабочее место. Причем заказчиками часто выступают ведущие клиники региона, где уже с первых курсов студенты могут проходить практику. Мы советуем не ждать результатов ЕГЭ, а заранее, до 20 июня, найти заказчика на сайте областного Минздрава и участвовать в профориентационных мероприятиях — это дает дополнительные 5 баллов в целевую конкурсную группу».