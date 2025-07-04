Не отпускал отец: двоих детей в Самаре передали матери

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Судебные приставы г. Самары исполнили решение суда о передаче матери двоих несовершеннолетних детей, которых не отпускал отец.

После развода супругов суд определил, что несовершеннолетние дети должны остаться с матерью. Бывший муж женщины с этим не согласился и забрал дочь с сыном себе. В связи с тем, что мужчина нарушил порядок проживания детей, в отношении него судебными приставами г. Самары было возбуждено исполнительное производство о передаче малышей матери.

В рамках исполнительного производства сотрудники органа принудительного исполнения вместе со взыскателем выехали по адресу нахождения должника. Дети, увидев маму, обрадовались и побежали к ней. Мужчину убедили, что ради заботы о психическом состоянии детей, ему необходимо исполнить решение суда и добровольно передать их матери.

В результате грамотно организованных исполнительных действий мать воссоединилась со своими детьми.