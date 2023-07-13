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Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области

13 июля 2023 13:21
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Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области

Стало известно, какое влияние пандемия коронавируса оказала на смертность в Самарской области. Это прописали в региональной программе по повышению рождаемости.

В документе указано, что вплоть до начала пандемии смертность в области падала. Так, в 2019 году умерло 42 тысячи человек.

— В 2020–2021 годах из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе смертность увеличилась. Показатель вырос до 57,8 тысячи человек, — говорится в документе.

Из-за ковида естественная убыль населения области возросла с 4,7 тысячи человек в 2015 году до 30,2 тысячи человек в 2021 году. Но уже в 2022 году, когда пандемия пошла на спад, количество умерших сократилось на 22,3% по сравнению с 2021 годом, пишет 63.ру.

Теги: Коронавирус

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