Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области

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Стало известно, какое влияние пандемия коронавируса оказала на смертность в Самарской области. Это прописали в региональной программе по повышению рождаемости.

В документе указано, что вплоть до начала пандемии смертность в области падала. Так, в 2019 году умерло 42 тысячи человек.

— В 2020–2021 годах из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе смертность увеличилась. Показатель вырос до 57,8 тысячи человек, — говорится в документе.

Из-за ковида естественная убыль населения области возросла с 4,7 тысячи человек в 2015 году до 30,2 тысячи человек в 2021 году. Но уже в 2022 году, когда пандемия пошла на спад, количество умерших сократилось на 22,3% по сравнению с 2021 годом, пишет 63.ру.