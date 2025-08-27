Нарушителей правил пребывания в стране отправили домой из Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Нарушителей правил пребывания в стране отправили домой из Самары

27 августа 2025 12:30
122
Нарушителей правил пребывания в стране отправили домой из Самары

С начала 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 384 иностранных гражданина.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 4 граждан из ближнего зарубежья. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение ими законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

Покинувшим территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области жителям соседних республик на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

 

Теги: Судебные приставы

Новости по теме
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
26 августа 2025, 09:54
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Поводом стала задолженность перед юридическим лицом в размере 900 тысяч рублей. Происшествия
288
Руководство организации расторгло трудовой договор с сотрудником, при этом нарушив процедуру увольнения. 
25 августа 2025, 11:36
Благодаря судебным приставам Самары торгового представителя восстановили в должности
Руководство организации расторгло трудовой договор с сотрудником, при этом нарушив процедуру увольнения.  Общество
522
200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
21 августа 2025, 10:20
Судебные приставы Самары взыскали уголовный штраф с любителя пьяной езды
200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Закон
696
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
