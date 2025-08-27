Нарушителей правил пребывания в стране отправили домой из Самары

122

С начала 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 384 иностранных гражданина.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 4 граждан из ближнего зарубежья. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение ими законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

Покинувшим территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области жителям соседних республик на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.