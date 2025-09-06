На Волге около острова Нижний помощь спасателей потребовалась терпящим бедствие на весельная лодке

6 сентября спасатели поисково-спасательного отряда Октябрьска оказали помощь терпящим бедствие на маломерном судне.
В результате спасательной операции спасены два человека.
Весельная лодка не смогла противостоять сильному ветру и высокой волне на Волге около острова Нижний в Приволжском районе.
В итоге лодку отнесло на противоположный берег реки в камыши.
Для оказания помощи вышел спасательный катер и пострадавших доставили на берег.
Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО