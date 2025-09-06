Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате спасательной операции спасены два человека.
На Волге около острова Нижний помощь спасателей потребовалась терпящим бедствие на весельная лодке
Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов.
Эксперт рассказала об опасности зеленого картофеля
Возбуждено уголовное дело.
В Самарской области мужчина получил серьезные травмы при падении части металлического флагштока 
В Самаре без осадков, температура воздуха ночью до +17°С, днем +24, +26°С.
7 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
На Волге около острова Нижний помощь спасателей потребовалась терпящим бедствие на весельная лодке

6 сентября 2025 22:44
119
В результате спасательной операции спасены два человека.

6 сентября спасатели поисково-спасательного отряда Октябрьска оказали помощь терпящим бедствие на маломерном судне.

В результате спасательной операции спасены два человека.

Весельная лодка не смогла противостоять сильному ветру и высокой волне на Волге около острова Нижний в Приволжском районе.

В итоге лодку отнесло на противоположный берег реки в камыши.

Для оказания помощи вышел спасательный катер и пострадавших доставили на берег.

Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

 

Теги: Волга

