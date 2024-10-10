На Волге около монумента «Ладья» перевернулось парусное судно

10 октября в Октябрьском районе около монумента «Ладья» при маневрировании на Волга произошло опрокидывание маломерного парусного судна.
На борту находились четыре человека.
На место происшествия прибыли спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» и «Первомайская».
Троих подняли с воды на борт проходящего катера. Еще одного забрал спасательный катер.
Затем аварийное судно было отбуксировано с фарватера реки к береговой линии.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО