На Волге около монумента «Ладья» перевернулось парусное судно

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10 октября в Октябрьском районе около монумента «Ладья» при маневрировании на Волга произошло опрокидывание маломерного парусного судна.

На борту находились четыре человека.

На место происшествия прибыли спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» и «Первомайская».

Троих подняли с воды на борт проходящего катера. Еще одного забрал спасательный катер.

Затем аварийное судно было отбуксировано с фарватера реки к береговой линии.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО