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На Волге около монумента «Ладья» перевернулось парусное судно

10 октября 2024 17:57
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На борту  находились четыре человека.

10 октября в Октябрьском районе около монумента «Ладья» при маневрировании на Волга произошло опрокидывание маломерного парусного судна.

На борту  находились четыре человека.

На место происшествия прибыли спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» и «Первомайская».

Троих подняли с воды на борт проходящего катера. Еще одного забрал спасательный катер.

Затем аварийное судно было отбуксировано с фарватера реки к береговой линии.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: Волга Самара

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