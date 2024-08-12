На улице Ново-садовой в Самаре Лексус врезался в стоящий автобус

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП которое произошло сегодня в 11.49 на улице Ново-садовая областной столицы.

По предварительной информации сотрудников ГАИ мужчина (1990 г.р.), управляя автомобилем Лексус, двигался по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Лейтенанта Шмидта в сторону ул. Академика Платонова.

В ходе движения допустил наезд на стоящий автобус Мерседес, под управлением мужчины 1970 года рождения, после чего автомобиль Лексус отбросило на автомобиль Лада Гранта под управление мужчины 1999 года рождения.

В результате происшествия транспортные средства получили механические. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО