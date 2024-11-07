На трассе в Большеглушицком районе произошло ДТП

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К сожалению, есть пострадавшие.



6 ноября на 98 километре автодороги Самара – Большая Черниговка произошло ДТП.

На место вызова были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 132 в количестве 3 человек личного состава, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля Renault Logan.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Госпитализированы.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобиля и стабилизировали транспортное средство.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"