На пожаре в Самаре погибла женщина, пострадали еще два человека

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Пожар в жилом доме разгорелся поздно вечером в воскресенье, 12 февраля.

Около полуночи поступило сообщение, что горит пятиэтажная «сталинка» в Советском районе Самары, на улице Победы.

Как рассказывает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, в одной из квартир на площади 20 кв метров загорелись личные вещи. Причина возгорания пока не названа.

Известно, что на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины. Ей было 66 лет. Еще двое человек (91-летняя самарчанка и 46-летний мужчина) пострадали. Во избежание новых жертв, пожарные провели эвакуацию 18 человек.

Пятерых жителей горящего дома пришлось спасать при помощи автолестницы. Один из спасенных ребенок. Всего в эвакуации и тушении принимали участие 31 сотрудник экстерных служб. Было использовано восемь единиц специальной техники.

Ликвидировать пожар удалось в 00:26 13 февраля. Все время тушения на месте происшествия работали самарские полицейские, пишет Обозрение.