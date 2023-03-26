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На пожаре в Новом Буяне нашли тело погибшего

26 марта 2023 13:27
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На пожаре в Новом Буяне нашли тело погибшего

В субботу, 25 марта, примерно в 08:41 произошел пожар на ул. Садовая, 6 в с. Новый Буян Красноярского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 11 человек, которые ликвидировали пожар в 09:50.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 62-летнено мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Так же выясняется причина пожара, пишет Волга Ньюс.

Теги: Пожар

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