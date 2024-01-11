На пожаре в Кировском районе Самары погиб человек

На месте ЧП огнеборцы спасли 6 человек.
В 04.39 11.01.2024 поступило сообщение о том, что ПРЕДВАРИТЕЛЬНО произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.м. в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 9.
В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв.м.
В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина).
Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок.
До прибытия было эвакуировано 7 человек.
На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.