На пожаре в Кировском районе Самары погиб человек

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На месте ЧП огнеборцы спасли 6 человек.



В 04.39 11.01.2024 поступило сообщение о том, что ПРЕДВАРИТЕЛЬНО произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.м. в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 9.



В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв.м.



В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина).



Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок.



До прибытия было эвакуировано 7 человек.



На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.

