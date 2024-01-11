Я нашел ошибку
Главные новости:
Первую группу туристов из Приморья планируют отправить на горнолыжный курорт в Северную Корею в феврале
Самарский цирк готовят к реконструкции
Самарский цирк готовят к реконструкции
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На пожаре в Кировском районе Самары погиб человек

11 января 2024 10:15
141
На пожаре в Кировском районе Самары погиб человек

На месте ЧП огнеборцы спасли 6 человек.

В 04.39 11.01.2024 поступило сообщение о том, что ПРЕДВАРИТЕЛЬНО произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.м. в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Советская, д. 9.

В 05.57 пожар ликвидирован на площади 12 кв.м.

В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина).

Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок.

До прибытия было эвакуировано 7 человек.

На месте происшествия от МЧС России привлечены 21 человек и 6 единиц техники.
 

Теги: МЧС Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
10 января 2024, 11:43
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
Огонь, к сожалению, унес жизни пяти человек. Происшествия
495
В результате происшествия погибших нет, пострадал 1 человек.
29 ноября 2023, 21:13
МЧС СО: информация по пожару  на территории нефтегазовой компании в Отрадном
В результате происшествия погибших нет, пострадал 1 человек. Происшествия
1454
В 2023 году в пожароопасный сезон добровольцы свыше 24 тысяч раз привлекались к борьбе с огнем
25 октября 2023, 09:57
В 2023 году в пожароопасный сезон добровольцы свыше 24 тысяч раз привлекались к борьбе с огнем
В настоящее время в России трудятся порядка 350 тысяч добровольных пожарных. Происшествия
1306
  • Требуется журналист
В центре внимания
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
11 января 2024  13:57
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
65
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024  12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
135
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
11 января 2024  11:00
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
146
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
2559
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
409
Весь список