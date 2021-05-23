На острове Поджабном тушили пожар в туристическом городке

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Днем в субботу, 22 мая, в Самаре произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в туристическом городке, который горожане построили на острове Поджабном, в районе пристани «Нижний пляж».

— Сигнал о происшествии поступил в 15:53. На месте происшествия работали 48 человек и 8 единиц спецтехники. Привлекали пожарный корабль «Смелый». Пламя охватило самострои. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 18:07 пожар ликвидировали. Уничтожено 7 строений. Также пострадал мужчина 1975 года рождения. Его доставили в больницу Пирогова, сообщает 63.ру.