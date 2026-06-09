в Волжском районе произошло возгорание строительного мусора на площади 150 квадратных метров

8 июня в 15:36 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Дубовый Умет на улице Дачной.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 128 Отряда № 46 в количестве 4 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит строительный мусор на площади 150 квадратных метров.

Оперативно на борьбу с огнем был подан 1 ствол «Б».

В 16:12 была объявлена локализация пожара, а через 10 минут ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"