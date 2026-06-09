Вечером 8 июня в Кинель-Черкасском районе загорелся автомобиль

8 июня в 21:32 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Фрунзе горит автомобиль.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39.

По прибытии было установлено, что горит легковой автомобиль Nissan Almera.

В 21:36 пожар был локализован, а через 2 минуты объявлена ликвидация открытого горения.

На тушение пожара был подан ствол пожарный воздушно-пенный (СВП-4).

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"