Вечером 8 июня в Кинель-Черкасском районе загорелся автомобиль

8 июня в 21:32 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Фрунзе горит автомобиль.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39.
По прибытии было установлено, что горит легковой автомобиль Nissan Almera.
В 21:36 пожар был локализован, а через 2 минуты объявлена ликвидация открытого горения.
На тушение пожара был подан ствол пожарный воздушно-пенный (СВП-4).
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.