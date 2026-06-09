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Вечером 8 июня в Кинель-Черкасском районе загорелся автомобиль

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Вечером 8 июня в Кинель-Черкасском районе загорелся автомобиль

 

8 июня в 21:32 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Фрунзе горит автомобиль.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39.
По прибытии было установлено, что горит легковой автомобиль Nissan Almera.
В 21:36 пожар был локализован, а через 2 минуты объявлена ликвидация открытого горения.
На тушение пожара был подан ствол пожарный воздушно-пенный (СВП-4).
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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