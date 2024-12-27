На нужды СВО предали конфискованный у нетрезвого самарца автомобиль

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали автомобиль у 44-летнего жителя города, осужденного за повторное вождение в нетрезвом виде.

Житель областной столицы, ранее управляя автомобилем «Skoda» в нетрезвом виде, решением суда был привлечён к административной ответственности. Однако это не послужило для него уроком и он вновь сел за руль пьяным. На этот раз автолюбителя привлекли к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Суд принял решение о конфискации в доход государства принадлежащего правонарушителю автомобиля.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Советского района

г. Самары, сотрудники которого незамедлительно возбудили исполнительное производство. Автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.

Всего с начала 2024 года сотрудниками Главного управления ФССП России по Самарской области передано в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции 36 автомобилей, а также 1 скутер.