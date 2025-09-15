На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля

93

14 сентября в 23 часа 18 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение по системе-112 о том, что на 1 км автодороги Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка горит автомобиль.

К месту вызова был направлен дежурный караул из 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40. По прибытии было установлено, что горит автомобиль BMW. На тушение огня был подан 1 ствол «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 23 часа 50 минут возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших, к счастью, нет.



Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"