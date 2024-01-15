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На 916 километре трассы М-5 столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля

15 января 2024 16:29
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На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани.

15 января в Сызранском районе на 916 километре трассы М-5 произошло ДТП.

В попутном направлении столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.

Пострадали три человека в легковых автомобилях.

На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани. 

Водитель кроссовера с травмами различной степени тяжести находился в аварийной машине. Деформированный кузов заблокировал водителя в салоне аварийного автомобиля. Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент освободили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.

Водителю и пассажиру автомобиля Лада «Гранта» помощь по деблокированию была оказана сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: ДТП Сызрань

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