На 916 километре трассы М-5 столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля

171

15 января в Сызранском районе на 916 километре трассы М-5 произошло ДТП.

В попутном направлении столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.

Пострадали три человека в легковых автомобилях.

На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани.

Водитель кроссовера с травмами различной степени тяжести находился в аварийной машине. Деформированный кузов заблокировал водителя в салоне аварийного автомобиля. Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент освободили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.

Водителю и пассажиру автомобиля Лада «Гранта» помощь по деблокированию была оказана сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО