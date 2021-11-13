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Как сообщили в столичном департаменте транспорта, выживший пассажир скрылся с места происшествия.
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Мужчина погиб на станции "Сходненская" Московского метрополитена, пытаясь спасти спрыгнувшего на пути пассажира

13 ноября 2021 21:00
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Как сообщили в столичном департаменте транспорта, выживший пассажир скрылся с места происшествия.

Мужчина погиб на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, пытаясь спасти спрыгнувшего на пути пассажира, передает ТАСС. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного дептранса.

"Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции "Сходненская". Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его пытался остановить другой пассажир - он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия", - говорится в Telegram-канале столичного дептранса. Машинист получил психологическую травму.

 

Фото:   Михаил Терещенко/ТАСС

Теги: Москва

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