Главные новости:
Если обидчику еще нет 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны.
За травлю в школе и интернете планируют наказывать рублем
Вячеслав Федорищев в Москве в технопарке «Сколково» анонсировал беспрецедентные меры региональной поддержки для разработчиков беспилотных систем.
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев: «Обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем»
Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве.
Московские врачи спасли девушку после укуса кобры
Женщина признала свою вину и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.
В Самарской области вступил в силу приговор женщине, обвиняемой в краже денег с банковской карты
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства.
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Московские врачи спасли девушку после укуса кобры

14 августа 2025 20:32
74
Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве.

Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве (судя по всему, кобра заползла в рюкзак в отпуске зарубежом).

Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение.

После стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ им. Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.
 

Фото : Московская медицина

Теги: Медицина

