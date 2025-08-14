74

Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве (судя по всему, кобра заползла в рюкзак в отпуске зарубежом).



Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение.



После стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ им. Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.



Фото : Московская медицина