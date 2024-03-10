Молодой водитель сбил женщину в Самаре

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9 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека.

ДТП произошло в 20-35 час. в Ленинском районе Самары. 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus двигался по ул. Красноармейская. В пути следования, возле дома № 21, в нарушении требования п.14.1 ПДД РФ допустил наезд на 33-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим наездом на автомобиль Lada Granta, под управлением 36-летнего водителя. С места ДТП госпитализирована 37-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, женщина-пешеход отпущена домой.