Молодой водитель из Самары лишится прав за пьяное вождение

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10 сентября текущего года в утреннее время на ул. Гагарина сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ 21093.

В ходе беседы с водителем отечественной легковушки полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на месте показало алкогольное опьянение.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке личности водителя установлено, что ранее он был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения – в июне 2023 года по приговору суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Соответствующих выводов 19-летний местный житель не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения.

В ходе расследования должностными лицами проведен весь комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело, с обвинительным заключением в отношении мужчины-водителя направлено в суд для принятия решения по существу.