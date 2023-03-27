Молодой самарец из хулиганства "заминировал" здание

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Молодой человек, находясь на территории одного из высших учебных заведений г. Самары, из хулиганских побуждений сказал охраннику, что вечером в здании произойдет взрыв. Охраняющий учреждение мужчина сообщил информацию о готовящемся теракте компетентным органам.

В ходе проведения осмотра здания информация о наличии в нем взрывного устройства не подтвердилась. Молодой человек заявил, что пошутил. За неудачную «шутку» он был признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебными приставами в отношении «шутника» было возбуждено исполнительное производство. В рамках него молодого человека предупредили о последствиях не исполнения решения суда.

Не желая больше «шутить» с законом должник сразу же оплатил штраф в полном объеме.