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Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС

22 октября 2023 13:50
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Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

Приложение "МЧС России" позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Приложение включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы.

В разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждении.

В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медицинских работников. «Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС.

Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России».

Теги: МЧС

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