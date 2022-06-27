Мероприятия, направленные на предупреждение ЧП на воде, прошли в Волжском районе

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В период купального сезона вопросы безопасного отдыха на воде находятся под пристальным вниманием инспекторов ГИМС.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят открытые уроки для детской аудитории в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, а также профилактические рейды на воде и в местах массового отдыха людей на берегу водоемов.

На днях инспекторы побывали в п. Смышляевка, где провели уроки безопасности для ребят, отдыхающих в пришкольном лагере, и воспитанников социально-реабилитационного центра «Тополек».

Школьникам рассказали о правилах поведения на воде в летний период и продемонстрировали индивидуальное средство спасения - спасательный жилет, желающих примерить который оказалось немало. По уже сложившейся традиции, в завершение беседы ребятам раздали красочные памятки безопасности и сделали совместные фото на память.

В этот же день прошел совместный рейд по безопасности на воде в Падовском карьере, расположенном между поселками Чкалова и Падовка на восточной окраине г. Самара. В мероприятии, вместе с инспекторами ГИМС, приняли участие представители администрации Волжского района, глава с.п. Смышляевка, сотрудники МВД и ДНД, представители СМИ.

Место проведения рейда было выбрано не случайно. Пляж в этом районе не предназначен для купания, о чем напоминают многочисленные аншлаги. К сожалению, это не останавливает горожан от рискованного занятия. В прошлом году в Падовских карьерах (или Чкаловских озерах), произошло 8 происшествий на воде. Утонули 7 человек, 2 из которых – дети.

«Близость к городу и жаркая погода заставляет людей забыть о безопасности и, невзирая на предупреждения сотрудников МЧС, приезжать на отдых туда, где существует высокая вероятность происшествий на воде. Сегодня мы провели беседу с отдыхающими и рыбаками, предупредив их о последствиях отдыха на несанкционированном пляже и в состоянии алкогольного опьянения, вручили информационные листки с описанием правил поведения на воде», - рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходит по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды – это не только приятный досуг, но и большая ответственность.