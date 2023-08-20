Менеджер решил устроить нарко-теплицу на съемной квартире в Жигулевске

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Сотрудники полиции во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» от неравнодушных граждан получили информацию, о том, что житель Жигулевска в съемной квартире выращивает наркосодержащие растения.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по указанному адресу, где при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГРОМ задержали подозреваемого и его знакомого. В присутствии понятых в квартире полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета со стеблями, листьями и соцветиями, 7 кустов растений в горшках, фитолампы, вентиляторы, два сотовых телефона и фотоаппарат.

Во время проведения осмотра помещения, сотрудники полиции выявили у задержанных местных жителей 1995 года рождения признаки наркотического опьянения и предложили им пройти медицинское освидетельствование, на что мужчины ответили категорическим отказом.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленные на экспертизу вещества и растения являются коноплей в значительном размере.

Полицейские установили, что приятели выращивали растения, после чего ранее не судимый квартиросъемщик хранил растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении менеджера по работе с клиентами одной из оптовых баз возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение, приобретение наркосодержащих растений). Так же в отношении него и кладовщика маркетплейса полицейскими собраны материалы, предусмотренные ст.10.5.1 КоАП РФ, ч.1 ст.6.9 КоАП РФ. Судом каждому назначено наказание в виде административных штрафов 3000 рублей и 4000 рублей соответственно. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают о том, что граждане, обладающие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, хранении, изготовлении, перевозке, сбыте наркотических средств, в любое время могут обратиться по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, либо 102 (с мобильных номеров), конфиденциальность гарантируется.