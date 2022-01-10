МЧС России призывает граждан оборудовать жилье пожарными извещателями

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В 2021 году срабатывание пожарных извещателей способствовало спасению почти 600 человек, в том числе 245 детей.

По статистике, около 80 % всех техногенных пожаров происходит в частных жилых домах. Зачастую причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем, неисправность бытовых электронагревательных устройств, а также использование кустарных обогревателей.

Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении – в первые минуты развития пожара можно эвакуироваться и оповестить об опасности окружающих.

С 1 марта 2021 года все строящееся жилье в обязательном порядке должно быть оборудовано дымовыми пожарными извещателями. В настоящее время проходят процедуру согласования изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие обязательное требование по оборудованию извещателями уже эксплуатируемых жилых домов любой этажности.

В Росcии с 2018 года действуют целевые программы разных уровней, направленные на безвозмездное оборудование жилья отдельных групп населения. За 4 года при участии МЧС России в рамках соцподдержки установлено свыше 534 тыс. пожарных извещателей.

Напомним, автономные дымовые пожарные извещатели представляют собой устройства, работающие от автономного источника питания. Их работоспособность можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на корпусе.