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МЧС рассказало про соблюдение правил безопасности во время отдыха у воды

31 июля 2022 13:15
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МЧС рассказало про соблюдение правил безопасности во время отдыха у воды

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз обращается к жителям региона соблюдать правила безопасности, отдыхая у воды.

За прошедшие сутки на водных объектах региона погибло три человека. Всего с начала года произошло 47 происшествий, погибли 33 человека, из них

летом произошло 39 происшествий, погибло 29 человек.

Главное управление напоминает, что для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.

Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Необходимо следить за своим здоровьем и, в случае недомогания, не заходить в воду.

Также стоит реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно.

Особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения, нельзя отпускать их одних купаться в водоёмах.

В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.

В случае чрезвычайных происшествий звоните 101.

Теги: МЧС ЧП

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