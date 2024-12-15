Массовое ДТП в Самаре: на Московском шоссе столкнулись четыре машины

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Сотрудники Госавтоинспекции получив информацию об аварии на улице Московское шоссе в Самаре, прибыли на место происшествия, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

В настоящее время движение по проезжей части осуществляется беспрепятственно. Полицейскими предварительно установлено, что 15.12.2024 около 7: 35 час. мужчина 1999 года рождения, управляя Lada Granta, двигался по улице Московское шоссе со стороны улица Потапова в направлении улица Авроры. В пути следования возле дома 25 по улице Московское шоссе мужчина допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с тремя а/м, которые двигались во встречном направлении: KIA RIO, под управлением мужчины 1975 г.р ,Lada Granta, под управлением женщины 1973 г.р., Lada Priora, под управлением мужчины 1997 г.р.

Медицинская помощь потребовалась пассажирам а/м Lada Granta - женщинам 2005 и 2006 годов рождения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.