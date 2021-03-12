Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала

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В Самаре сегодня днем, 12 марта, загорелся торгово-офисный центр «Скала» по адресу Москвоское шоссе, 4.

Пламя охватило несколько этажей и фасад здания. Площадь, охваченная огнем, составляет несколько сотен квадратных метров.

«Пожар видно даже с улицы Мориса-Тореза и Юнгородка», - сообщают очевидцы.

Известно, что в ТЦ «Скала» проведена эвакуация. Повреждения получили несколько автомобилей, один сгорел дотла, на парковке ТЦ, так как на них падали фрагменты обгоревшего фасада. Спасатели пытаются вручную оттащить автомобили со стоянки у ТЦ, пишет ГТРК Самара.

«В 11.45 поступило сообщение о пожаре в ТОЦ «Скала» по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе 4, кор. 15. Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. По прибытии установлено, что происходит горение фасада на втором и третьем этажах торгово-офисного центра на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет, проводится эвакуация. Дополнительная информация уточняется», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

"В связи с возгоранием торгово-офисного здания на улице Московское шоссе, сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент обеспечивают безопасность дорожного движения на участке дороги, с учетом сложившейся ситуации организуют беспрепятственный проезд для спец.транспорта. В связи с вышеизложенным, просьба к водителям выбирать пути объезда перекрытого участка дороги", - сообщает облМВД.

Фото: скрин видео