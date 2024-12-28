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Крупный ночной пожар тушили в Безенчукском районе

28 декабря 2024 10:24
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Крупный ночной пожар тушили в Безенчукском районе

Ликвидирован пожар на площади 90 квадратных метров.

27 декабря в 23:28 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании бытовых вагончиков в поселке городского типа Осинки Безенчукского района.
К месту вызова были направлены 2 пожарных расчета пожарно – спасательной части № 115 Отряда № 44 и коллеги из Главного управления МЧС по Самарской области города Чапаевск.
По прибытии к месту пожара, было установлено что горят бытовые вагончики на площади 90 квадратных метров, существует угроза распространения огня.
На тушение пожара оперативно были поданы 3 ствола «Б». В 00:04 пожар был локализован, а в 02:05 - объявлена полная ликвидация. К счастью, на месте пожара никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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