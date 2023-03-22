Конопляную лабораторию обнаружили в частном доме в Самаре

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, получив в рамках антинаркотической акции от граждан с активной жизненной позицией информацию о причастности жителя Кировского района областного центра к незаконному обороту наркотиков, обнаружили в его частном доме, расположенном на ул. Березовая аллея, оборудованную лабораторию для культивирования конопли.

В присутствии понятых полицейские обнаружили в доме и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета и 52 куста растения. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, массой свыше 330 граммов и 52 растения, являющиеся наркосодержащим растением конопля.

Полицейские установили, что выращивал растения ранее не судимый, безработный 34-летний местный житель. В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району УМВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают: в Самарской области стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.