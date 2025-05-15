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Конфискованные у правонарушителя из Тольятти инструменты передали на СВО

15 мая 2025 11:56
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Конфискованные у правонарушителя из Тольятти инструменты передали на СВО

Судебные приставы Автозаводского района № 1 г. Тольятти передали военнослужащим полсотни профессиональных инструментов, конфискованных у нарушителя.

Иностранная организация, пытавшаяся провести в Россию профессиональные инструменты, нарушила таможенные процедуры. В связи с этим в отношении нее был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 16.19 КоАП РФ «Несоблюдение таможенной процедуры». Рассмотрев материалы дела, суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде конфискации у нее 50 единиц профессиональных инструментов.

В отделение судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный лист о передаче конфискованных предметов Министерству обороны. В рамках исполнительного производства сотрудником органов принудительного исполнения 50 единиц профессиональных инструментов были переданы на нужды военнослужащих.

Теги: Судебные приставы

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