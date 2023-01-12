Клиент разбил такси женщине-водителю в Тольятти

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Ночью в конце декабря 2022 года в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Площади Свободы, неизвестный мужчина повредил автомобиль «LADA Vesta»: помял капот, крыло, бампер и вырвал зеркало заднего вида, после чего ушел.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявительницу – водителя одной из таксомоторных организаций города и возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели обход прилегающей территории.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого и установили, что причиной повреждения автомобиля могли стать личные мотивы и конфликтная ситуация: клиент, вызвав такси, повздорил с женщиной – водителем, которая, по его словам, под надуманным предлогом отказалась его везти. В ходе конфликта инженер одного из акционерных обществ путем ударов руками и ногами по кузову транспортного средства нанес повреждения автомобилю. Согласно представленным потерпевшей документам, противоправными действиями жителя Тольятти ей причинен ущерб на сумму около 96 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по городу Тольятти в отношении уроженца Самары 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.