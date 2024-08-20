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Как это было: 60 огнеборцев и 1000 квадратных метров стихии

20 августа 2024 17:17
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Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары.

Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары. В 11.21 поступило сообщение о пожаре в здании склада с лакокрасочными материалами на улице Грозненская. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по рангу вызова – Пожар № 2.

8 звеньев газодымозащитников работали в непосредственной близости от здания. Жар был такой силы, что пожарные друг друга поливали водой, прежде чем подойти к горящим конструкциям. Осложняло тушение пожара наличие легковоспламеняющихся жидкостей (красок, аэрозолей), и самое опасное – газовых баллонов.

Вот что рассказывает начальник службы пожаротушения Александр Максимов про этот пожар:

«По прибытию к месту пожара был обнаружен горящий ангар площадью 1000 квадратных метров с лакокрасочной продукцией. Пожар угрожал близлежащим гаражам и соседнему ангару с маслами и автомобильными комплектующими. Из-за отсутствия противопожарного водоснабжения, высокой пожарной нагрузки, постоянных взрывов емкостей с краской и захламленности территорий техникой и горючими материалами, тушение было сложным. Но пожарные МЧС России справились с задачей, не допустив распространения огня и быстро ликвидировали пожар.»

Грамотными действиям пожарные МЧС России не допустили распространения огня на соседний склад, никто из участников тушения пожара не пострадал. Спустя полтора часа пожар удалось локализовать, а через три с половиной часа огонь был полностью ликвидирован. Для тушения пожара были привлечены 99 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 19 единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

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