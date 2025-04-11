Из психоневрологического диспансера в Тольятти сбежал пациент, находящийся там на принудительном лечении

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По информации из соцмедиа следователем СК организована проверка по факту халатности со стороны сотрудников диспансера, в результате которой сбежал пациент.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 10 апреля 2025 года с территории психоневрологического диспансера, расположенного в городе Тольятти, сбежал пациент, находящийся там на принудительном лечении.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО