Инспекторы ГИБДД Тольятти по видео в соцсетях нашли водителя, рисковавшего жизнью своих знакомых

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели проверку информации, размещенной вчера в социальной сети и установили личность водителя, рисковавшего жизнью и здоровьем своих знакомых.
Полицейскими был выявлен видеоролик, на котором трое молодых людей передвигаются по двору, сидя на капоте автомобиля.
Установлено, что 16 июня, вечером, 19-летний тольяттинец на Рябиновом бульваре грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.
Сотрудниками полиции личность водителя автомобиля установлена.
На него наложен административный штраф в 1000 рублей.
Фото: скришот видео