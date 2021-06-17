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Инспекторы ГИБДД Тольятти по видео в соцсетях нашли водителя, рисковавшего жизнью своих знакомых

17 июня 2021 18:48
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На него наложен административный штраф в 1000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели проверку информации, размещенной вчера в социальной сети и установили личность водителя, рисковавшего жизнью и здоровьем своих знакомых.

Полицейскими был выявлен видеоролик, на котором трое молодых людей передвигаются по двору, сидя на капоте автомобиля. 

Установлено, что 16 июня, вечером, 19-летний тольяттинец на Рябиновом бульваре грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения. 

Сотрудниками полиции личность водителя автомобиля установлена.

На него наложен административный штраф в 1000 рублей.

 

Фото:   скришот видео

Теги: водитель ГИБДД Тольятти штраф

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