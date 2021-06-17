Инспекторы ГИБДД Тольятти по видео в соцсетях нашли водителя, рисковавшего жизнью своих знакомых

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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели проверку информации, размещенной вчера в социальной сети и установили личность водителя, рисковавшего жизнью и здоровьем своих знакомых.

Полицейскими был выявлен видеоролик, на котором трое молодых людей передвигаются по двору, сидя на капоте автомобиля.

Установлено, что 16 июня, вечером, 19-летний тольяттинец на Рябиновом бульваре грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.

Сотрудниками полиции личность водителя автомобиля установлена.

На него наложен административный штраф в 1000 рублей.

Фото: скришот видео