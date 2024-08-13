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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти проводят встречи с будущими водителями в городских автошколах

13 августа 2024 14:40
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Цель таких встреч — максимально подробно рассказать о тех нарушениях правил дорожного движения, которые чаще всего допускают водители, что в конечном счёте приводит к ДТП.

Цель таких встреч — максимально подробно рассказать о тех нарушениях правил дорожного движения, которые чаще всего допускают водители, что в конечном счёте приводит к ДТП.
На примерах видео с дорожно-транспортных происшествий курсанты вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разбирают типичные ошибки водителей и узнают, как можно избежать аварийных ситуаций на дороге, чтобы не попасть в ДТП.

Сотрудники отмечают, что все ДТП происходят по причине человеческого фактора, а погодные или дорожные условия — это лишь сопутствующие условия происшествий.

Госинспекторы РЭО настоятельно рекомендуют молодым водителям не забывать про безопасность пешеходов и всегда снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

Особое внимание дорожные полицейские уделяют недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, разъясняют санкции, предусмотренные за это административным и уголовным законодательством.

 

Фото:   ГАИ СО

Теги: ГИБДД Тольятти

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