В Тольятти сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по профилактике дорожных аварий

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С наступлением теплой погоды все большее количество людей, в том числе и юных участников дорожного движения, отдает предпочтение велосипедам и современным средствам передвижения – электросамокатам.



Для того, чтобы не допустить на городских дорогах дорожно-транспортных происшествий с участием этого вида транспорта, особенно которым управляют дети и подростки, сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу вблизи пунктов проката велотехники и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Они не только рассказывают юным и взрослым участникам дорожного движения, как и где можно передвигаться на велосипедах, самокатах и СИМ, чтобы поездка стала безопасной, но и вручают специальные тематические буклеты с разъяснениями основных требований главы 24 Правил дорожного движения РФ.



Также инспекторы вручают памятки персоналу прокатных точек для дальнейшего их распространения среди посетителей, с целью информирования о правильном использовании данной техники и необходимости использования защитной экипировки.



Разъяснительная работа с юными водителями средств индивидуальной мобильности и велосипедистами будет продолжена автоинспекторами на протяжении всего весенне-летнего сезона. В центре внимания также окажутся спортивные и школьные площадки, детские лагеря отдыха, чтобы дороги Тольятти для детей стали безопасными, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: ГИБДД СО